«Напоминает компьютерную игру»: челябинцам показали запуск котельной

Тепло подается автоматизировано

Первого октября в Челябинске стартовал отопительный сезон, в течение пяти дней во всех домах города должно стать тепло. Как запускается и переходит на зимний режим работы котельная — в материале ИА «Первое областное».



Сегодня нашему корреспонденту удалось увидеть стартовую точку, от которой в дома поступает отопление. Это котельная на улице Труда, она служит для теплоснабжения жилых комплексов, спортивных и общественных объектов, а также отеля «Рэдиссон», всего их 35.





«Управление котельной у нас автоматизировано: все происходит с рабочего места оператора. Процесс немного напоминает компьютерную игру с мнемосхемой. Оператор действует компьютерной мышкой»,— рассказал управляющий «Теплоэнергосбыт» Сергей Кравченко.





Сам процесс запуска занимает несколько минут, а время, через которое отопление дойдет до жилых домов зависит от протяженности тепловых сетей. От котельной на улице Труда, например, тепло в дома доходит примерно за два часа.





Не стоит забывать, что перед таким, казалось бы, небольшим запуском, стоит огромный этап летних проверок и опрессовок.

«В этом году мы закупили и привезли новый котел, чтобы увеличить мощность котельной. В настоящее время идет его монтаж, а в декабре он уже войдет в строй и будет работать. Это увеличит мощность котельной, соответственно повысится надежность теплоснабжения. Плюс это задел на будущее, чтобы обеспечить отоплением те новостройки, которые будут возводиться в течение ближайших двух-трех лет»,— заметил Сергей Кравченко.

В городе существует порядка 60 котельных и 5 ТЭЦ, которые отапливают весь город.

«Все котельные и ТЭЦ города на 100% готовы к запуску отопления. С 1 числа у нас начато подключение отопления на квартиры и жилых домов. Эти соцобъекты были подключены по заявлениям»,— поделился замначальника управления ЖКХ администрации Челябинска Александр Кочерещенко.



В некоторых районах города до сих пор идут работы по опрессовке. Ремонт теплосетей на запуске отопления никак не скажется, для этого были сделаны временные трубопроводы для подачи тепла в эти дома.

На данный момент в столице Южного Урала детские сады подключены на 80%, школы — на 70%, больницы — на 60%. 841 многоквартирный дом уже подключен к теплу, в остальных домах отопление появится в течение пяти дней.





Дома, от которых отказались управляющие компании, находятся на особом вопросе. В них тепло будет подано в общем порядке.

Если в течение пяти дней ваши батареи оказались холодными, то необходимо звонить на единый диспетчерский номер 112 или по номеру 263-21-21 в диспетчерское управление ЖКХ.

Автор: Ксения Рындина