/ Декларационную кампанию-2018 обсудят в эфире на 1obl.tv

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Спикеры расскажут о декларационной кампании прошлого года, назовут тех, кто обязан задекларировать свои доходы и прокомментируют изменения налогового законодательства, сроки оплаты НДФЛ и представления деклараций. Также на повестке - способы подготовки и направления документов о доходах в налоговые органы.

На вопросы журналистов и зрителей 1obl.tv ответят:

— заместитель руководителя Управления Марина Екимова;

— начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Елена Зотова;

— начальник отдела работы с налогоплательщиками Павел Логинов.

Прямая трансляция начнется в 11:00. Следить за пресс-конференцией и оставлять свои вопросы в комментариях можно здесь.

