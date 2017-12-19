/ Квартиры, землю и авто директора стройфирмы арестовали за обман налоговой

За преступление мужчине грозит до 2 лет заключения.

Директора коммерческой компании, которая занимается реализацией стройматериалов, уличили в налоговом преступлении. Целый год он работал с фиктивными документами, чтобы по итогу получить налоговый вычет. Размер вычета, полученного незаконно, — 9,6 миллионов рублей. Когда махинации вскрылись, у директора «Стройиндустриясервис» арестовали движимое и недвижимое имущество.



По ходатайству следователям СК судом для обеспечения возможности полного погашения ущерба бюджетной системе Российской Федерации, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого: 3 квартиры, 2 земельных участка, 2 легковых автомобиля и грузовой автомобиль, доли в уставном капитале коммерческих организаций. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов». — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябнской области Владимир Шишков.

Уголовное дело направлено в суд. Директору «Стройиндустриясервис» грозит до двух лет лишения свободы.