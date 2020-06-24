Налоговая ставка для IT-компаний в России станет самой низкой в мире

Налог на прибыль для таких предприятий снизится с 20 до 3%.

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Владимир Путин предложил провести налоговый маневр для компаний, работающих в IT-отрасли. Страховые взносы для таких предприятий снизятся с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Об этом глава государства объявил во вторник, 23 июня, во время обращения к жителям России



Мера будет иметь бессрочный характер. По словам президента, именно эпидемия показала, какими мощностями обладает российский IT-сектор. Глава государства заверил, что за последние 5 лет экспорт отечественного ПО увеличился вдвое. Кроме того, Владимир Путин напомнил, что для всех компаний малого и среднего бизнеса ставка страховых взносов была снижена вдвое, до 15%.

«Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%. Причём не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире»,— сказал Владимир Путин.

Помимо этого президент поручил правительству продолжить анализ по другим условиям работы IT и смежных отраслей. Владимир Путин заявил, что Россия в этой отрасли должна быть конкурентоспособной.