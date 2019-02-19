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Дому на АМЗ угрожает потоп из-за протекающей крыши

В управляющей компании объяснили, почему кровля не выдерживает нагрузки.
сегодня в 19:32
  |  Общество

В трехэтажном доме на улице Днепропетровская уже несколько недель протекает крыша. Жители жалуются на коммунальщиков за плохую уборку снега, и подставляют всю имеющуюся тару под воду. Как рассказала сайту «Первый областной» Наталья Хмеляева, которая проживает на третьем этаже, она неоднократно обращалась в ЖЭК, но просьбы пенсионерки о помощи так и не были услышаны.

Просили сбросить снег — не реагируют. Диспетчеру звоню каждый день по несколько раз. В крыше там щели. Течет потолок, упала люстра, чуть не было замыкания. Я убирала воду с пола, и люстра повисла на одном шнурке. Вода вся на меня вылилась, а люстра повисла. Потом приехали электрики и все отрезали, сделали лампочку. Теперь ЖЭК нам говорит: «ждите до весны, будем ремонтировать только весной». Так это из дома не выйти, вода, потом дожди. Течь хорошая, крыша, видимо, давно не ремонтирована. — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома № 20 на улице Днепропетровская Наталья Хмеляева.

Коммунальщики говорят — перекрывать крышу будут только летом, на что жители еще больше возмущаются, и боятся представить, что же случится, когда начнется весна, а весь снег будет таять. Чтобы узнать как так получилось, что крыша дома находится в столь плачевном состоянии, корреспондент медиахолдинга ОТВ обратилась в управляющую компанию МЖКО. Как сказал технический директор Дмитрий Иванов, дому 1958 выпуска требуется капитальный ремонт, а все проблемы связаны со старой кровлей.

Дом находится на непосредственном способе управления, на доме минус 120 тысяч рублей. На данный момент происходит протечка кровли, мы, управляющая компания, провели очистку от снега. В данный период времени мы ничего с кровлей сделать не можем, в теплый период постараемся провести работу по техническому обслуживанию, которые позволят, по крайней мере уменьшить протечки или даже их устранить. — рассказал сайту «Первый областной» технический директор управляющей компании МЖКО Дмитрий Иванов.

Дмитрий Иванов отметил, что дом на Днепропетровской находится в трехлетке регионального оператора по капитальному ремонту. И добавил, что уже этим летом управляющая компания постарается либо заменить шиферный лист, которым покрыта крыша дома, либо провести другие работы по устранению протечки.

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