/ Заместитель генпрокурора России пообещал наказать недобросовестных южноуральских застройщиков

Работа регионального правительства по этому вопросу удостоилась похвалы.

Челябинскую область посетил заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев, чтобы встретиться с губернатором Борисом Дубровским. Главной темой встречи стала проблема долевого строительства. Прокуратура активно защищает права обманутых дольщиков, областное правительство помогает в этом. Планы на 2018 год оптимистичные.



Текущий год — последний, когда проблема этого жилищного комплекса будет стоять на повестке дня. — сообщил Борис Дубровский.

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев заверил, что недобросовестных застройщиков ждет наказание.



Также в ходе беседы подняли тему долгов по зарплате, по устранению которых также проводится активная работа, и тему экологии. Губернатор рассказал, какие меры сейчас приняты, и получил за это похвалу от Юрия Пономарева. В конце заместитель генпрокурора поблагодарил Бориса Дубровского за содействие органам прокуратуры, а региональный надзорный орган за конструктивную совместную работу.

В минувшем году удалось добиться ощутимой положительной динамики в сфере защиты трудовых и жилищных прав граждан, в том числе относящихся к наиболее уязвимым категориям населения. В результате комплексных мероприятий, проведенных прокурорами вместе с региональными органами власти, по итогам 2017 года в области погашены долги по зарплате на предприятиях и в организациях различных форм собственности в сумме свыше 500 миллионов рублей. — прокомментировал Юрий Пономарев.



Эксклюзивное интервью с заместителем генпрокурора РФ Юрием Пономаревым смотрите 23 января в 22:00 на телеканале ОТВ.