/ Гендиректор застройщика ЖК «Яркая Жизнь» задержан правоохранителями

Сегодня ему будет определен статус участия в уголовном деле.

В Челябинске правоохранители продолжают разбираться в уголовном деле, связанном со строительством жилого комплекса «Яркая жизнь». Оно было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере» после того, как сотрудник прокуратуры обратил внимание на одинокого пикетчика, участника долевого строительства. Ситуацией заинтересовался прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, а также региональное правительство. Было озвучено, что руководители ООО «Здание будущего», ООО СК «Дедал-Комид», ООО «Архитект-Про», ООО «Сервис-Проект» сообщили участникам долевого строительства заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания строительства многоквартирных домов ЖК «Яркая жизнь». Сегодня стало известно, что генеральный директор компании Milestone Development, которая является застройщиком микрорайона, задержали.

В настоящий момент Чурбаков общается со своими адвокатами, он не в СИЗО, не арестован. Строго говоря, его статус пока не определен. — сообщил «Первому областному» собственный источник в органах.

Напомним, по информации прокуратуры, в установленные сроки строительство не было завершено, документы по вводу в эксплуатацию не оформлены, в соответствии с договорами долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не передали, денежные средства были направлены на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив последним ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.



Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский однозначно высказал о долевом строительстве, что от подобного механизма нужно отказаться. Глава региона пояснил, что модель долевого строительства себя исчерпала, настала пора переходить к другим, более цивилизованным формам работы, при которых риски будут лежать на самих застройщиках и банках, а не на людях.