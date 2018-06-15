/ Юлия Капкова стала первым заместителем Бориса Дубровского в движении «За возрождение Урала»

Делегаты единогласно приняли такое решение.

Сегодня, 15 июня, общественное движение «За возрождение Урала» выбрало нового первого заместителя председателя. Им стала Юлия Капкова. Около 170 делегатов приняли такое решение путем голосования, все участники сказали «да» новому руководителю. Также на повестке расширенного заседания областного Совета движения «За возрождение Урала» обсудили вопросы, свзяанные с «обновлением» движения и дальнейшей работой.

На расширенном заседании выступил председателя областного Совета ЗВУ, губернатор Челябинской области Бориса Дубровского. После доклада Бориса Александровича состоялась дискуссия по наиболее актуальным проблемам жизни региона и участию активистов движения в их решении. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе движения «За возрождение Урала».

Председателем движения является губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Общественники уже знакомы с Юлией Капковой. До своего назначения она занимала должность заместителя.