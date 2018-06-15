/ Спецслужбы Челябинска посчитали убытки после вызова лжеминера

Злоумышленник сообщил о несуществующем взрывном устройстве.

28-летний мужчина в январе этого года сообщил о взрывном устройстве в жилом доме в Металлургическом районе. Вызов поступил на номер «112». После звонка на место выехали все спецслужбы, однако ничего на месте не нашли. Теперь молодому человеку грозит до 3 лет принудительных работ.

Были проведены предусмотренные законом мероприятия, направленные на пресечение террористической акции и минимизации ее последствий, в которых были задействованы 3 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области, Станция скорой медицинской помощи, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях. Общая сумма затрат, израсходованных на привлечение сил и средств указанных служб составила около 5 тысяч рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Дело о ложном минировании передано на рассмотрение в Металлургический суд Челябинска.