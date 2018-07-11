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/ Южноуральский лжеминер Анапского аэропорта страдает задержкой умственного развития

Южноуральский лжеминер Анапского аэропорта страдает задержкой умственного развития

Его родители записали видеообращение, где просят прекратить уголовное преследование больного.
вчера в 18:45
  |  Общество

Фигурантом уголовного дела по статье «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве» стал умственно отсталый с рождения 31-летний Руслан Шакиров, житель поселка Межевой в Саткинском районе. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе города Новороссийска Краснодарского края, ему предъявлено обвинение. По словам родных, южноуралец нуждается в медицинской помощи, которую не может получить, находясь в СИЗО.

Руслан давно мечтал о поездке на море, но родные из-за материальных сложностей не могли помочь ему осуществить задуманное. 5 июня он посмотрел несколько роликов с морским пейзажем в интернете, после чего отважился на звонок в аэропорт Анапы. Перед этим молодой человек выпил снотворное, которое употребляет из-за проблем со сном.

Видимо, ребенок спутал сон с реальностью в связи с его психическим развитием. Он, не подумав о последствиях и не осознав своих действий из-за умственной отсталости, позвонил ночью 5 июня в аэропорт города Анапы, сообщив диспетчеру, что у него в самолете враги, и их надо взорвать. При этом плакал в трубку как ребенок. — рассказал отец задержанного Ирик Шакиров.

В эту же ночь примерно через два часа после звонка Руслана Шакирова задержали. По словам стороны защиты, двое суток он пробыл в отделении полиции в Сатке, после чего был этапирован в город Новороссийск.

То, что он умственно отсталый и ведет себя как ребенок, нигде в сообщениях правоохранительных органов и прокуратуры не афишировалось. Как будто кто-то решил отчитаться, что поймал такого «террориста». Мы намерены обжаловать предъявленное обвинение. Один следователь уже отстранен, но продолжает курировать дело. Кроме того, все знали, что у него есть адвокат по соглашению, это значит, что с другим нельзя предъявлять обвинение. Но они взяли дежурного адвоката и предъявили обвинение при нем, а подзащитному сказали, что его адвокат от него отказался. — сообщила сайту «Первый областной» помощник адвоката Наталья Козлова.

В официальных пресс-релизах Южной транспортной прокуратуры задержанного действительно причислили к местным курортникам. По их данным, он якобы отдыхал где-то неподалеку и заскучал, а свои действия объяснил «хулиганским мотивом».

Сотрудниками Анапского линейного отдела на транспорте МВД России личность звонившего установлена, им оказался отдыхающий из г. Челябинска. В ходе опроса мужчина признал факт звонка и угрозы взрыва самолета, объяснив свои действия хулиганским мотивом. — сказано в официальном сообщении Южной транспортной прокуратуры.

Сторона защиты намерена провести медицинскую экспертизу, а также готовит обращение к президенту Российской Федерации и к общественным организациям. Активную деятельность начали родители молодого человека.

Руслану уже сделали томографию головы, где указано, что есть нарушения структуры головного мозга. Также ему сейчас необходима помощь психиатра, психолога и невролога, которая не оказывается в СИЗО Новороссийска. Я прошу прощения у сотрудников аэропорта за ложный вызов, у работников полиции, пожарной части ФСБ и у всех, кто принимал участие в устранении последствий. — добавил отец задержанного.

Его родные собрали подписи почти 400 жителей поселка, которые поддержали их требование прекратить уголовное преследование. Они намерены продолжать добиваться справедливости. Согласно предъявленному обвинению умственно отсталому мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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