/ Торговый комплекс и жилой дом «заминировали» в двух городах Челябинской области

Понадобилась работа представителей всех спецслужб.



В городах Челябинской области накануне искали взрывные устройства в торговом комплексе и жилом доме. Операция не была учениями спецслужб. Полиция, пожарные и «скорая» выезжали на объекты, потому что неизвестные через ЕДДС сообщили о возможной опасности в зданиях. Например, в Южноуральске пришлось покинуть свои квартиры жильцам пятиэтажного жилого дома. В Кусе в то же время проводили осмотр ТК. Никаких подозрительных или опасных предметов обнаружено не было, зато удалось найти шутников.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» и Отдела МВД России по Кусинскому району установлены личности звонивших, ими оказались местные жители 1988 и 2000 годов рождения. По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Авторам сообщений придется ответить за свои действия. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы, а максимальный срок при этом — 10 лет.