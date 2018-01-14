Ледовый городок в Троицке эвакуировали из-за телефонного розыгрыша ребенка

Шутник счел веселым сообщение о подозрительном предмете.

Маленький шутник из Чебаркуля решил разыграть спецслужбы. Вечером 12 января он позвонил в полицию и рассказал, что ледовый городок в Троицке в опасности. Там лежит подозрительный бесхозный предмет. В итоге из ледового городка эвакуировали всех горожан, спецслужбы провели работу. Никаких подозрительных предметов среди горок и фигур не нашлось.



В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» установлена личность звонившего, им оказался несовершеннолетний житель города Чебаркуля, 2007 года рождения. Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и уголовного розыска МО МВД России «Чебаркульский» осуществлен выезд к месту его проживания. Стражи порядка провели с ребенком и его родителями профилактическую беседу. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.



Наказаны будут родители 10-летнего шутника. Их привлекут к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ. Предусмотренный штраф — 500 рублей.