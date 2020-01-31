На Урале выявили первый случай заражения коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о решении об эвакуации россиян из Китая.

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в России было выявлено два первых случая заражения коронавирусом. Новый вид пневмонии обнаружили в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба носителя — граждане Китайской народной республики.

«Принято решение о начале эвакуации россиян из Ухани и Хубэя», — передают телеграм-каналы слова Татьяны Голиковой.

Все самолеты, которые отправятся из Китая с россиянами на борту, будут сопровождать сотрудники Роспотребнадзора.

Российская Федерация также ограничивает пересечение границы с соседней Монголией.

«Россия оценит число желающих вернуться из Китая, определит борта, которые полетят в Ухань для транспортировки и помещения на карантин на 14 дней», — добавила Голикова.

Пропускать в закрытые пункты будут и граждан Белоруссии, но все они будут помещены в карантин.

Также РФ ограничивает пересечение гражданами границы с Монголией.

В настоящее время известны данные о 10 000 заразившихся, более полутора тысяч находятся в тяжелом состоянии. Зарегистрированы 213 летальных исходов и 176 выздоровлений.