/ Поиски пропавшей в Магнитогорске пенсионерки завершены

66-летняя женщина ушла из дома ночью и пропала.

О завершении поисков сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас».



Пропавшая найдена, жива. — заявили добровольцы.

Подробности и причины отсутствия пенсионерки не разглашаются. По предварительной информации, никаких противоправных действий в ее отношении не совершалось. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, об исчезновении женщины сообщили накануне, 4 февраля. Массовое распространение ориентировок помогло жительнице Магнитогорска вернуться домой. На данный момент по-прежнему продолжаются поиски пропавшей жительницы села Миасское.

