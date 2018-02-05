/ Поиски пропавшей в Магнитогорске пенсионерки завершены

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О завершении поисков сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас».
Пропавшая найдена, жива. — заявили добровольцы.
Подробности и причины отсутствия пенсионерки не разглашаются. По предварительной информации, никаких противоправных действий в ее отношении не совершалось. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, об исчезновении женщины сообщили накануне, 4 февраля. Массовое распространение ориентировок помогло жительнице Магнитогорска вернуться домой. На данный момент по-прежнему продолжаются поиски пропавшей жительницы села Миасское.