/ Голкипер «Трактора» Василий Демченко получил вызов в олимпийскую сборную

Команда России сыграет против Норвегии, Словакии и Франции.

С 13 по 16 декабря олимпийская сборная России во главе с тренерами Ильей Воробьевым и Игорем Ефимовым проведет турнир MECA Hockey Games в норвежском городе Хаммар. Помимо россиян и норвежцев, там сыграют команды Словакии и Франции. В сборную России получил вызов вратарь «Трактора» Василий Демченко. Также в заявку попали еще 5 представителей Челябинской области. Это магнитогорцы Илья Самсонов и Алексей Береглазов из «Металлурга», а также челябинские форварды Сергей Шумаков из ЦСКА, Николай Прохоркин и Максим Карпов из СКА.

Вратари: Илья Самсонов («Металлург»), Василий Демченко («Трактор»), Александр Шарыченков («Югра). Защитники: Михаил Науменков (ЦСКА), Никита Трямкин, Алексей Василевский (оба — «Автомобилист»), Артем Зуб, Егор Рыков (оба — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба — «Спартак»), Альберт Яруллин («Ак Барс»). Нападающие: Сергей Шумаков, Роман Любимов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков (все — ЦСКА), Павел Красковский, Егор Коршков (оба — «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Александр Барабанов, Николай Прохоркин, Максим Карпов, Виктор Тихонов (все — СКА), Александр Хохлачев («Спартак»), Алексей Макеев («Витязь»). — сообщила состав олимпийской сборной России пресс-служба «Трактора».

Россия сыграет с Норвегией 14 декабря в 00:00 по челябинскому времени, со Словакией — 15 декабря в 20:00 и с командой Франции 16 декабря в 17:00.