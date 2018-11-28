/ В Челябинской области планируется улучшение системы наставничества

Система получит свое развитие на территории Южного Урала.

Система наставничества получит свое развитие на Южном Урале. Сотрудники с опытом работы будут брать шефство над новенькими. Подобная практика уже применяется на многих производствах. Теперь ее хотят внедрить и в другие сферы.

Как рассказал сайту «Первый областной» заместитель председателя союза наставников России Сергей Баженов, подобная система уже существует на ММК.

Там система запущена, она существует. Но эта отрасль металлургии. А мы говорим о всех хозяйствующих отраслях страны. Ну, а ММК можно как положительный пример использовать. — сказал Сергей Баженов.

Эксперты утверждают, что такая практика позволит увеличить производительность труда на 5%. При этом и труд наставников будет оплачиваться материально — за работу с подопечным будет предусмотрена денежная и моральная премия.

Кроме того, в прошлом году Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество». Он будет вручаться лучшим наставникам России по отраслям на форуме наставников, который пройдет в Москве в конце марта — начале февраля.

Отметим, что Челябинская область уже давно сотрудничает с профсоюзами и предпринимателями региона. О том, что на Южном Урале успешно выстроены отношения «правительство — бизнес — профсоюзы» заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.