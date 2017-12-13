/ Челябинскую область наградили за «Активную экологическую позицию в Год экологии»

На федеральном уровне отметили экологические инициативы и систему обращения с отходами.

Темпы улучшения экологии, с которыми Челябинская область движется вперед, а также новая система управления отходами поставили регион в число лучших субъектов РФ. На выставке «ЭкоТех» Южный Урал получил награду за «Активную экологическую позицию региона в Год экологии». Губернатор Борис Дубровский прокомментировал это достижение, рассказав о деятельности региона.

Работа по обращению с отходами приобрела большой общественный резонанс. Важно донести до каждого, что новая система обращения с коммунальными отходами — объективная необходимость. Мы очень ждем нормативного оформления этого решения. Именно оно должно стать новым стимулом для воздухоохранной деятельности предприятий. Еще раз подтверждаю готовность Челябинской области выступить «пилотным» регионом и апробировать новые методы управления качеством атмосферного воздуха. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, что губернатор Борис Дубровский также презентовал стенд Челябинской области. С его содержанием ознакомился федеральный министр экологии Сергей Донской. Затем губернатор выступил с докладом о деятельности региона за 2017 год.