/ Челябинскую область наградили за «Активную экологическую позицию в Год экологии»

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Темпы улучшения экологии, с которыми Челябинская область движется вперед, а также новая система управления отходами поставили регион в число лучших субъектов РФ. На выставке «ЭкоТех» Южный Урал получил награду за «Активную экологическую позицию региона в Год экологии». Губернатор Борис Дубровский прокомментировал это достижение, рассказав о деятельности региона.
Работа по обращению с отходами приобрела большой общественный резонанс. Важно донести до каждого, что новая система обращения с коммунальными отходами — объективная необходимость. Мы очень ждем нормативного оформления этого решения. Именно оно должно стать новым стимулом для воздухоохранной деятельности предприятий. Еще раз подтверждаю готовность Челябинской области выступить «пилотным» регионом и апробировать новые методы управления качеством атмосферного воздуха. — сказал Борис Дубровский.
Напомним, что губернатор Борис Дубровский также презентовал стенд Челябинской области. С его содержанием ознакомился федеральный министр экологии Сергей Донской. Затем губернатор выступил с докладом о деятельности региона за 2017 год.
Наши дети месяцами не могут полноценно гулять на улице, без причинения вреда здоровью, мы месяцами не имеем возможности проветривать помещения! В какой реальности находятся все эти люди на фото: губернатор и природоохранные министры?!