/ Министерство энергетики РФ наградило Сергея Шаля за добросовестный труд

6 представителей власти получили благодарность по итогам года.﻿

Награды министрам, вице-губернаторам и главам районов Челябинской области вручили 19 декабря. 6 представителей власти добились за этот год больших результатов. Например, Сергея Сушкова, недавно ставшего заместителем губернатора, отметили благодарностью за вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области. Вице-губернатора Сергея Шаля наградили за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса. Грамота пришла от министерства энергетики РФ.

Сенатор Олег Цепкин вручил почетную грамоту Совета Федерации Федерального собрания РФ за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области министру здравоохранения Сергею Кремлеву. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Благодарность за большой вклад в укрепление местного самоуправления и социально-экономическое развитие региона получила также министр экологии Ирина Гладкова, глава Южноуральского городского округа Александр Лазарев и глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов.

Отметим, что награждение прошло в рамках последней в 2017 году встречи Бориса Дубровского с министрами и главами районов.