/ Поучаствовать в фотоконкурсе «Уральская зима» приглашают южноуральцев

Фотоконкурс «Уральская зима» стартовал в Челябинске 6 ноября 2018 года. Продлится он до 28 декабря и пройдет в несколько этапов. Жители города смогут поделиться своими готовыми фотографиями или сделать новые снимки, на которых будет изображена суровая уральская зима. Это может быть любая карточка, которая отвечает тематике конкурса. Один участник может отправить три работы.
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Первый этап пройдет с 6 ноября по 11 декабря, конкурсанты могут отправить свои работы на электронную почту zayavka-2014@mail.ru.
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Второй этап: 13 декабря — 17 декабря, отбор членами жюри работ для голосования.
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Третий этап: 17 декабря — выкладка отобранных фотографий в официальную группу «ВКонтакте».
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Четвертый этап: с 17 декабря по 21 декабря, голосование в группе за конкурсную работу.
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Пятый этап: церемония награждения победителей конкурса.