Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.99 +0.41 75.32 +0.33
Челябинск
сейчас
 
-0 °C
завтра
 
+1 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Поучаствовать в фотоконкурсе «Уральская зима» приглашают южноуральцев

Поучаствовать в фотоконкурсе «Уральская зима» приглашают южноуральцев

Каждый может отправить на конкурс свою работу с зимним пейзажем.
сегодня в 15:58
  |  Общество

Фотоконкурс «Уральская зима» стартовал в Челябинске 6 ноября 2018 года. Продлится он до 28 декабря и пройдет в несколько этапов. Жители города смогут поделиться своими готовыми фотографиями или сделать новые снимки, на которых будет изображена суровая уральская зима. Это может быть любая карточка, которая отвечает тематике конкурса. Один участник может отправить три работы.

  • Первый этап пройдет с 6 ноября по 11 декабря, конкурсанты могут отправить свои работы на электронную почту zayavka-2014@mail.ru.

  • Второй этап: 13 декабря — 17 декабря, отбор членами жюри работ для голосования.

  • Третий этап: 17 декабря — выкладка отобранных фотографий в официальную группу «ВКонтакте».

  • Четвертый этап: с 17 декабря по 21 декабря, голосование в группе за конкурсную работу.

  • Пятый этап: церемония награждения победителей конкурса.

Культура
Гала-концерт международного фестиваля-конкурса фламенко пройдет в Челябинске
вчера в 10:06
Гала-концерт международного фестиваля-конкурса фламенко пройдет в Челябинске
Общество
Стюардесса из Челябинска претендует на победу в профессиональном конкурсе красоты
29.10.2018
Стюардесса из Челябинска претендует на победу в профессиональном конкурсе красоты
Общество
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
22.10.2018
Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе
Общество
Школьников, победивших в конкурсе исследовательских работ, наградил Борис Дубровский
06.10.2018
Школьников, победивших в конкурсе исследовательских работ, наградил Борис Дубровский
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
У торговца немаркированными сигаретами изъяли товар на три миллиона
  
сегодня в 20:04
У торговца немаркированными сигаретами изъяли товар на три миллиона
Происшествия
Рыбак утонул в озере в Аргаяшском районе
сегодня в 19:47
Рыбак утонул в озере в Аргаяшском районе
Общество
Дикая лиса гуляла на территории ЧКПЗ и попала на видео
  
сегодня в 19:43
Дикая лиса гуляла на территории ЧКПЗ и попала на видео
Хоккей
Майк Салливан: «Надо отдать Евгению Малкину должное. Он очень много времени посвятил фитнесу»
сегодня в 19:38
Майк Салливан: «Надо отдать Евгению Малкину должное. Он очень много времени посвятил фитнесу»
Общество
Инспекторы ГИБДД остановили небезопасную маршрутку и отправили ее на стоянку
  
сегодня в 17:42
Инспекторы ГИБДД остановили небезопасную маршрутку и отправили ее на стоянку
Хоккей
Валерий Ничушкин: «Возвращение немного не задалось, хотелось начать получше»
сегодня в 17:39
Валерий Ничушкин: «Возвращение немного не задалось, хотелось начать получше»
Хоккей
Голкипер «Металлурга» признан лучшим вратарем недели
сегодня в 17:31
Голкипер «Металлурга» признан лучшим вратарем недели
Общество
Зарплаты врачей Челябинской области выросли
сегодня в 17:23
Зарплаты врачей Челябинской области выросли
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6