/ Поучаствовать в фотоконкурсе «Уральская зима» приглашают южноуральцев

Каждый может отправить на конкурс свою работу с зимним пейзажем.

Фотоконкурс «Уральская зима» стартовал в Челябинске 6 ноября 2018 года. Продлится он до 28 декабря и пройдет в несколько этапов. Жители города смогут поделиться своими готовыми фотографиями или сделать новые снимки, на которых будет изображена суровая уральская зима. Это может быть любая карточка, которая отвечает тематике конкурса. Один участник может отправить три работы.