/ Трое южноуральцев пойдут под суд за надругательство над флагом России

Злоумышленников поймал глава поселения, с администрации которого те похитили символ страны.

В Красноармейском районе прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении троих местных жителей, которые пойдут под суд по статье «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации». Двоим обвиняемым нет 18 лет.



В ходе расследования установлено, что в апреле 2017 года один из соучастников сорвал полотно Государственного флага Российской Федерации со здания администрации Дубровского сельского поселения, после чего сообщники принесли флаг в подъезд одного из домов в поселке Дубровка, где действуя совместно, из хулиганских побуждений, маркерами нанесли грубую нецензурную брань, циничные надписи и рисунки на государственный символ власти, олицетворяющий суверенитет государства, тем самым надругались над ним. — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

С испорченным флагом злоумышленников на улице задержал глава Дубровского поселения. Теперь их судьбу определит Красноармейский районный суд, им грозит лишение свободы на срок до 1 года.