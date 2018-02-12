/ Подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней разыскивают в Челябинской области

Молодой человек уже был судим несколько раз.

21-летнего Николая Самойлова разыскивают сотрудники отдела МВД России по Красноармейскому району. Он может быть причастным к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

Разыскиваемый уроженец с. Миасского, неоднократно судим (ст. 116 УК РФ, ст. 112 УК РФ, ст. 158 УК РФ), не работает. — добавили в ОМВД.

Известно, что мужчина живет в селе Миасское. Преступление было совершено на территории Красноармейского района.

Сообщить информацию о разыскиваемом просят по телефону 8 351 502 06 02.

