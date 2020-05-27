Надгробие XIX века нашли в челябинском бору

Оно принадлежит погибшему в 1887 году купцу.

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Интересную находку обнаружил в Челябинском городском бору краевед-любитель Вениамин Пухов. На его территории он нашёл надгробный камень XIX века. Он принадлежит купцу Василию Комольцеву, который скончался в 1887 году в возрасте 39 лет.



Как рассказал нашедший камень Вениамин Пухов, первый раз он наткнулся на него около 10 лет назад. Краевед-любитель отметил, что ему нравятся подобные находки тем, что через них можно проследить судьбу человека.

«Я наткнулся на это надгробие в городском бору за родником, что в Каменных Карьерах, лет 10 назад. Сначала не придал значения, но все-таки зарубку на память оставил. Сейчас вновь вернулся к этой теме. Повторно надгробие искали уже по координатам. Место безлюдное, кругом — лесные заросли. Камень совершенно врос в землю, покрыт мхом, видно, что очень тяжелый, поднять его один человек не может. Мы с Игорем Казанцевым его отмыли водой и сумели прочитать надпись. Видимо, над камнем был крест, но сейчас его уже нет»,— рассказал Вениамин Пухов.

Затем к делу подключились специалисты объединенного государственного архива Челябинской области. Они провели свое исследование и обнаружили в метрической книге Христорождественского собора за 1887 год запись о смерти Василия Комольцева, который был купцом 2-й гильдии. Причиной его гибели стал тиф. Мужчина умер 24 декабря, его похоронили 26 декабря 1887 года. Сотрудники архива подчеркнули, что к Христорождественскому собору было приписано Казанско-Богородицкое кладбище. Скорее всего прах Василия Комольцева захоронили там же. Сама семья Комольцевых была известна в Челябинске на рубеже XIX — XX веков.

«Как камень мог оказаться в лесу? Казанско-Богородицкое кладбище закрыли для захоронений в 1923 году; в 1930 году церковь Казанской иконы Божией Матери, при которой и существовало кладбище, снесли, само кладбище уничтожили при строительстве новых кварталов Челябинска, в том числе и кинотеатра имени Пушкина. В метрической книге Христорождественского собора встречаются записи, сделанные поверх первоначальных, в 1930-е годы: „Выдано свидетельство о смерти такому-то, тогда-то“. Есть такая запись синими чернилами и в графе о смерти Комольцева: „Свидетельство о смерти выдано 4 июля 1933 года“. Время выдачи свидетельства совпадает со временем сноса кладбища. Возможно, родственники хотели оставить память о Василии Федоровиче хотя бы на бумаге, если уж невозможно было это сделать на кладбище. Не они ли погрузили камень на подводу и отвезли подальше в лес, чтобы не достался мародерам»,— пояснили в объединённом государственном архиве области.

Специалисты рассказали, что при уничтожении Казанско-Богородицкого кладбища надгробия погоста челябинцы растащили для разных хозяйственных нужд. Ряд из них ушёл на сооружение фундаментов новых домов, а несколько бесхозных надгробий с Казанско-Богородицкого кладбища были обнаружены на Митрофановском кладбище. В середине 1990-х годов стараниями заместителя начальника управления по экологии администрации Челябинска Николая Овсяницкого на Митрофановском кладбище был создан музей погребальной культуры, где нашлось место и старинным надгробиям. Однако сейчас он не существует. В архиве считают, что памятник Василия Комольцева следует сохранить как музейный экспонат. Это позволит не потерять связь прошлого и настоящего.