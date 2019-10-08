Челябинцы сами могут выбирать места, где поставить прививку от гриппа

Опрос проводится на портале «Активный житель 74».

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Ежегодно с наступлением холодов россияне сталкиваются с подъемом заболеваемости гриппом. Поэтому в предстоящие выходные во многих торговых комплексах Челябинска вновь будут организованы выездные пункты вакцинации от гриппа. В этих пунктах всем жителям города, достигшим возраста 18 лет, после обязательного медицинского осмотра можно поставить прививку абсолютно бесплатно.

Теперь челябинцы смогут самостоятельно решать, нужны ли подобные акции в столице Южного Урала, а также определять места для их проведения. Для этого на портале «Активный житель 74» стартовал опрос жителей города, который продлится до 17 октября включительно.

«За минувшие выходные в ТРК прививку поставили 1260 желающих. Но вакцинироваться нужно не только в торговых комплексах. Все же основная вакцинация происходит в медицинских организациях города и проводится ежедневно с 8:00 до 19:00»,— отметила начальник управления здравоохранения города Челябинска Наталья Горлова.

Отметим, что все-таки выездные акции вакцинирования от гриппа больше пользуются популярностью среди челябинцев. В выходной день, в свободное время есть возможность прямо в торговом центре поставить прививку. Для этого нужен только паспорт, полис ОМС и отсутствие противопоказаний, которые определит врач при осмотре. К слову, медперсонал тщательно следит за тем, чтобы в местах акций соблюдались санитарные нормы.

Так, в субботу, 12 октября, мобильные прививочные кабинеты откроются в следующих ТК:

ТРК «КУБа» с 10:00 до 18:00 (ул. Цвиллинга, 25);

ТРК «Родник» с 10:00 до 18:00 (ул. Труда, 203);

ТК «Радуга» с 10:00 до 18:00 (ул. Российская, 194);

ТК «Стрелец» с 10:00 до 18:00 (ул. Дзержинского, 93а);

ТК «Фиеста» с 12:00 до 17:00 (ул. Молодогвардейцев, 7);

ТРК «Горки» с 11:00 до 16:00 (ул. Артиллерийская, 136);

Торговый центр с 11:00 до 16:00 (ул. Каслинская, 64);

В воскресенье, 13 октября, акцию проведут в данных торговых центрах:

ТРК «Родник» с 10:00 до 18:00 (ул. Труда, 203);

ТК «Радуга» с 10:00 до 18:00 (ул. Российская, 194).

Грипп опасен серьезными осложнениями. Специалисты напоминают, что для выработки иммунитета организму необходимо не меньше месяца, поэтому наиболее эффективна вакцинация до начала подъема заболеваемости гриппом. Постоянными противопоказаниями являются аллергия на вакцину или её компоненты, а также сильная реакция или осложнение на предыдущее введение вакцины против гриппа. Остальные противопоказания являются временными, длительность медицинского отвода зависит от конкретного заболевания и определяется врачом.