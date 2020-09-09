Начался судебный процесс над челябинцем, убившим подростка

Пьяный конфликт, завершившийся смертью мальчика, произошел зимой 2020 года.

Послушать 00:00

В Центральном районном суде Челябинска начали судебное разбирательство по уголовному делу в отношении местного жителя, убившего подростка. Трагедия произошла в феврале 2020 года. Ночью 21 февраля на улице Воровского произошел конфликт между 26-летним челябинцем и несколькими подростками. Причиной ссоры стали девушки, за которых заступились молодые люди. В ходе конфликта мужчина достал нож, которым нанес удары двум подросткам.

«Сегодня начато в суде рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении двух преступлений: „Покушение на убийство двух лиц“ и „Убийство одного лица“. Он обвиняется в том, что в 20 числах февраля 2020 года на улице Воровского совершил данное преступление. На предварительном следствии свою вину он не признал», — прокомментировал ситуацию корреспонденту медиахолдинга ОТВ прокурор Центрального района Челябинска Виктор Зеленкин.

В ходе предъявления обвинения, мужчина свою вину признал лишь частично.

«Умышленно я ничего не делал, это все произошло спонтанно. Обвинение признаю частично», — прокомментировал ситуацию обвиняемый.

По статье «Покушение на убийство» обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.