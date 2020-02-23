Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве подростка в Челябинске

Следователь ходатайствовал о заключении мужчины.

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Суд Центрального района Челябинска избрал меру пресечения для двадцатишестилетнего мужчины, подозреваемого в убийстве семнадцатилетнего подростка. По горячим следам его задержали после того, как стало известно о конфликте, в результате которого погиб молодой человек.

«Обвиняемому в убийстве 17-летнего парня назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 апреля 2020 года», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Управления Следственного комитета по Челябинской области по взаимодействию со СМИ Александр Скорик.

Отметим, что ранее обвиняемый был судим за кражи и хранение наркотических веществ.

Напомним, что конфликт между мужчинами и подростками произошел в ночь на 22 февраля в центре Челябинска. Молодые люди увидели, что несколько мужчин в алкогольном опьянении пристают к девушкам и решили за них заступиться. В ходе драки, которая завязалась между ними, двадцатишестилетний мужчина достал нож, которым ударил подростка. Молодой человек скончался в больнице от полученных травм.