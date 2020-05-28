Начался приём заявок на фестиваль экологических фильмов и рекламы «ЭФиР 74»

Мероприятие пройдёт 13 октября.

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Министерство экологии Челябинской области объявляет о начале приёма заявок на участие в VIII открытом областном фестивале экологических фильмов и рекламы Челябинской области «ЭФиР 74». Мероприятие анонсировано в преддверии Всемирного дня окружающей среды



«За семь лет, в течение которых существует фестиваль-конкурс, сложились определённые традиции, от которых организаторы не отказываются. К участию в конкурсной программе будут допущены фильмы, созданные как профессиональными кинематографистами, так и любителями. Традиционно оцениваться работы будут в двух возрастных категориях: до 18 лет и старше 18 лет. Победителей определят в номинациях: „Социальная видеореклама“, „Анимационный фильм“, „Короткометражный неигровой фильм“, „Короткометражный игровой фильм“»,— рассказали сайту «Первый областной» в заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Основная тематика фильмов — защита окружающей среды. Ко всему прочему, одним из направлений нынешнего фестиваля станет смягчение последствий стихийных бедствий и обеспечение готовности к ним. Именно поэтому мероприятие состоится 13 октября, в Международный день по снижению риска бедствий.

C условиями участия в конкурсе «ЭФиР 74» можно познакомиться на сайте фестиваля.

В ведомстве обращают внимание, что впервые к участию в конкурсной программе будут допущены игровые фильмы. Это связано с тем, что с каждым годом поступает всё больше игровых фильмов, и в минэкологии посчитали неправильным отказывать им в участии.