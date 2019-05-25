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/ Победителями шестого сезона «Голос.Дети» стали все финалисты проекта

Победителями шестого сезона «Голос.Дети» стали все финалисты проекта

Участники также получили по миллиону рублей.
сегодня в 12:41
  |  Общество

Все финалисты шоу «Голос.Дети» стали победителями проекта. Об этом вчера, 24 мая, во время прямого эфира специального выпуска передачи объявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. — сказал Константин Эрнст.

Он также объявил каждого из финалситов детского «Голоса» победителем, в том числе и дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, которая не принимала участие в спецвыпуске. Также всем финалистам в качестве награды за победу выплатят денежный приз.

Семьи всех победителей получают по карте «Тинькоф Junior» с суммой один миллион рублей, который они могут успешно вложить в развитие таланта ребенка. — объявил ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев.

А Константин Эрнст заверил зрителей, что шоу продолжит выходить на «Первом». «Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне», — сказал генеральный директор.

Напомним, скандал с голосованием в финале шестого сезона шоу «Голос.Дети» вызвал широкий общественный резонанс. Позже «Первый» решил аннулировать результаты, согласно которым, набрав 56,5% голосов, победила десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника под номером семь, который был присвоен Абрамовой.

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