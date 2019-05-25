/ Победителями шестого сезона «Голос.Дети» стали все финалисты проекта

Все финалисты шоу «Голос.Дети» стали победителями проекта. Об этом вчера, 24 мая, во время прямого эфира специального выпуска передачи объявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.
Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. — сказал Константин Эрнст.
Он также объявил каждого из финалситов детского «Голоса» победителем, в том числе и дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, которая не принимала участие в спецвыпуске. Также всем финалистам в качестве награды за победу выплатят денежный приз.
Семьи всех победителей получают по карте «Тинькоф Junior» с суммой один миллион рублей, который они могут успешно вложить в развитие таланта ребенка. — объявил ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев.
А Константин Эрнст заверил зрителей, что шоу продолжит выходить на «Первом». «Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне», — сказал генеральный директор.
Напомним, скандал с голосованием в финале шестого сезона шоу «Голос.Дети» вызвал широкий общественный резонанс. Позже «Первый» решил аннулировать результаты, согласно которым, набрав 56,5% голосов, победила десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Согласно докладу Group-IB, была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника под номером семь, который был присвоен Абрамовой.