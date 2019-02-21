/ Определился самый крутой бородатый читатель 1obl.ru

Итоги конкурса «Мужик с бородой самый крутой», объявленного медиахолдингом ОТВ перед 23 февраля, подвели организаторы. Среди участников выбрали трех победителей. Именно они на протяжении конкурса соблюдали все условия: бородачи прислали фотографию, на которой была афиша конкурса; просили голосовать за себя друзей и родных, вступивших в группу «Первого областного» в соцсетях. Победителем стал Сергей Пастухов



Очень рад победе и главному призу, который мне помогли получить мои друзья и близкие люди. Как человек, занимающийся спортом, люблю оказываться на призовых местах. Chоp-chop планирую посетить в начале следующего месяца.— рассказал сайту «Первый областной» Сергей Пастухов.

Сергей Пастухов выиграл абонемент в Chop-Chop на целый год. Занявшие второе и третье место Александр Пушкарев и Андрей Смолярчук получили сертификат на стрижку в барбершопе.

Награждение победителей состоится завтра, 22 февраля.