Начальница больницы ФСИН в Челябинской области брала взятки за лжедиагнозы

Она была признана виновной в совершении коррупционных преступлений.

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В Челябинской области суд вынес приговор экс-начальнику больницы ФКУ СТБ-3 ФСИН. Ее признали виновной по статьям «Получение взятки» и «Пособничество в мошенничестве».

«Следствием и судом установлено, что в 2017 году она получила от представителей осужденного взятку в сумме более 2 миллионов рублей за постановку диагноза о наличии у последнего тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему отбытию наказания. На основании фиктивного заключения медицинской комиссии, которую она возглавляла, были подготовлены документы о необходимости досрочного освобождения для направления в судебные органы», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Кроме того, за то, что в лечебном учреждении оставались двое выздоровевших осужденных, экс-начальник больницы получила взятки в виде техники и мебели.

Судом ее приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима.