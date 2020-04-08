Набор в первые классы в Челябинской области продолжается в прежнем режиме

Никаких изменений не предвидится.

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Сегодня, 8 апреля, состоялся брифинг с министром образования Челябинской области Александром Кузнецовым. Он рассказал о текущем состоянии образования в регионе.

Так он уточнил, что никаких изменений в приеме детей в первые классы не ожидается.

«У нас этот процесс достаточно протяженный по времени. С первого февраля идет зачисление по прописке. А все остальные записываются в школу с 1 июля. Что-то менять в этом сейчас смысла нет», — заявил Александр Кузнецов.

Он также отметил, что заявиться в школу можно через портал Госуслуг или школьную электронную почту. Нужно учитывать, что лично прийти не удастся из-за режима обязательной самоизоляции. В школе попросту никого нет.

Напомним, что у министерства образования Челябинской области открыта горячая линия по вопросам дистанционного обучения: 8-351-264-60-95, 8-351-263-63-65.