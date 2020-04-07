Алексей Текслер: «По своему сыну вижу, как организована работа школ»

Мощности «Сетевого города» после жалоб родителей увеличены в 5 раз.

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Все школьники России были переведены на дистанционный режим обучения, в связи с объявлением режима общей самоизоляции и нерабочих дней до конца месяца Владимиром Путиным. Юные жители Челябинской области также перешли на «удаленку». В первый день введения практики родители не только из нашего региона, но и по всей стране, жаловались на то, что удаленные сервисы не справляются с резким увеличением пользователей.

«Хочу сказать, что на 10 утра в „Сетевом городе“ были зарегистрированы более 25 000 школьников, которые начали работать, и каналы Ростелекома были расширены в пять раз. За ситуацией наблюдает оперативный штаб в минобре. Я и по своему сыну могу сказать, что работа организована, я вижу, как работают школы, как осуществляется проверка заданий. Если есть нарекания, необходимо их направлять оперативно в министерство образования, будем их решать», — рассказал в ходе утреннего брифинга Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что со стороны правительства области будет организован контроль над ситуацией, чтобы все школьники могли продолжать учебный процесс.