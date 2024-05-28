Прокат катамаранов работает в центре Челябинска

Любой желающий может поплавать по реке Миасс

Возле КРК «Мегаполис» в центре Челябинска работает прокат катамаранов. На разноцветных «машинах» можно поплавать по реке Миасс и посмотреть на город с необычного ракурса.

В этом году из-за погоды аттракцион частенько пустовал. Солнечный день 28 мая — один из тех, когда жители и гости Челябинска смогли взять напрокат катамаран. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» запечатлел моменты радости и удивления.

Впервые понтон с плавсредствами в виде ярких автомобилей открылся у «Мегаполиса» в сентябре 2023 года. Новое место развлечений организовали к Дню города.