В Челябинск привезли тяжелую технику для расчистки реки Миасс

Универсальный земснаряд уже доставили на берег и готовят к работе

В Челябинске возобновляются работы по расчистке русла реки Миасс. На берег в районе перекрестка улиц Труда и Энгельса уже доставлена специальная техника, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

«Новая машина носит название „земснаряд“. Это землесос и землечерпательная машина в одном агрегате. Универсальная и экологичная техника», — отмечают в пресс-службе.

Сейчас машину готовят к работе: механики проверяют и настраивают агрегат.





Проект реабилитации реки Миасс, разработанный по поручению губернатора области Алексея Текслера, будет реализован до 2028 года и предусматривает очистку русла от многолетних донных отложений.

Откачка ила начнется после завершения нерестового периода. Донные отложения обезводят в геотекстильных контейнерах и вывезут за пределы города.



В прошлом году мусор и водоросли собирали на участке от улицы Красной в районе «Мегаполиса» до Ленинградского моста.

