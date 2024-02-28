В Челябинске начинаются работы по очистке еще нескольких участков реки Миасс от иловых отложений. Работы займут четыре года, за это время планируется достать со дна не менее 600 тысяч кубических метров ила, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.
Подготовительные работы на берегу в районе пересечения улиц Труда и Энгельса планируют завершить к маю. Здесь проведут расчистку береговой зоны, построят временную подъездную дорогу, подготовят площадку и оборудуют ее защитным экраном, смонтируют очистные и пульпопроводы.
«Откачка ила начнется после завершения нерестового периода. Работы будут проводиться с использованием плавучих землесосных снарядов. Донные отложения будут обезвоживать в геотубах, после чего вывозить за пределы города», — рассказал начальник Центра экомониторинга Челябинской области Сергей Сорокин.
Оздоровление реки планируется провести за четыре года, за это время со дна будет поднято 600—700 тысяч кубометров ила. Эти отложения можно будет использовать для закладки карьеров, а также при рекультивации иловых карт.
Проект реабилитации водоема был разработан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Мероприятия проходят под эгидой регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
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