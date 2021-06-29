Набережную озера Смолино в Челябинске назовут в честь бывшего руководителя ЧТПЗ

Территория будет носить имя Александра Федорова

Городская дума Челябинской области одобрила присвоение набережной озера Смолино имени бывшего председателя совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, теперь принадлежит Трубной металлургической компании) Александра Федорова. Он умер в январе этого года на 69-м году жизни. ЧТПЗ разработал концепцию реконструкции набережной и выступает соинвестором проекта. Первый этап благоустройства был выполнен силами администрации Ленинского района.

Вопрос вызвал дискуссию среди депутатов гордумы. Андрей Зеленин (фракция «Справедливой России») отметил, что присвоение набережной Смолино имени Александра Федорова преждевременно. По его словам, реконструкция набережной из-за нехватки финансирования может затянуться и это может оскорбить память известного промышленника.

«Может случиться так, что набережная будет названа в честь уважаемого человека, почетного гражданина Челябинска. И она будет находиться в неудовлетворительном состоянии долгое время. Предлагаем сначала навести на этой территории порядок. Просим повременить с решением этого вопроса», — сказал Андрей Зеленин.

С ним не согласился депутат Владимир Бодров. Он отметил, что улицы и проспекты, которые называют в честь известных людей, тоже застраиваются не сразу. Имя Александра Федорова, по его мнению, «станет стимулом для благоустройства набережной силами города и трубопрокатного завода». Депутат от Ленинского района Владимир Горнов подчеркнул, что жители поддерживают присвоение территории имени промышленника, «который внес вклад в развитие всего района».

Мэр Челябинска Наталья Котова отметила, что сейчас проектируется второй участок благоустройства набережной Смолино. Как только будут получены результаты экспертизы, определится инвестор проекта.

«Когда будет готов проект, будет определена сметная стоимость. Но она, однозначно, будет благоустраиваться. Этот проект был поддержан губернатором, поддержан собственниками трубопрокатного завода. Источники финансирования мы определим после того, как будут получены результаты госэкспертизы», — отметила Наталья Котова.

Александр Федоров был первым вице-президентом Челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», инициатором и активным участником многих благотворительных проектов, общественником, а также многие годы представлял интересы избирателей Ленинского района в Законодательном собрании Челябинской области. Помимо звания «Почетный гражданин» Александр Федоров имел также звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», был награжден орденами Сергия Радонежского, Дружбы, Почета, а также знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» и многими другими наградами.