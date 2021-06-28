На озере Тургояк проверили яхты и лодки с электродвигателями

Министерство экологии планирует перевести на такие двигатели катера надзорных ведомств

В минувшие выходные на озере Тургояк проверили работу плавательных средств, работающих на электрических двигателях. Контрольные мероприятия провели совместно с сотрудниками учреждения «Особо охраняемые природные территории». Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

По мнению замминистра экологии региона Виталия Безрукова, запрет на двигатели внутреннего сгорания уже дает положительную тенденцию — качество воды в озере улучшается.

«Сегодня яхтсмены и другие владельцы плавательных средств с целью развития экотуризма устанавливают электрические двигатели. В частности, в этом году допуск получил большой экскурсионный тримаран, электрический двигатель которого работает от 20 аккумуляторов весом более 600 кг. Данное транспортное средство осуществляет экскурсионные перевозки людей на остров Веры», — прокомментировал Виталий Безруков.

В Минэкологии рассказали, что следующим этапом станет перевод катеров надзорных ведомств на электродвигатели.