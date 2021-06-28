С 1 июля в Челябинской области вырастет стоимость коммунальных услуг

Изменение платы в Минтарифа региона объясняют инфляцией

Каждый год величина тарифа за коммунальные услуги меняется с 1 июля. Это связано с инфляцией и необходимостью учета роста стоимости энергоносителей, объяснили ИА «Первое областное» в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Для Челябинской области утвердили средний индекс размера платы за коммунальные услуги в 2021 году — 3,4%.

Рост платы за коммунальные услуги в среднем по области с 1 июля 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составит: за электроэнергию — 3,4%, за отопление — 2,9%, за горячее водоснабжение — 3,2%, за холодное водоснабжение — 3,9%, за водоотведение — 3,4%, за газ — 3,4%, за обращение с ТКО — 3,4%.

«Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу — воду, газ, электроэнергию — может быть выше или ниже предельного уровня, но общий коммунальный платеж не может вырасти больше установленного предела. Для каждого муниципалитета в зависимости от набора коммунальных услуг и их поставщиков, зон теплоснабжения, сложатся индивидуальные изменения тарифов, но прирост совокупного платежа не превысит 3,4%», — ответили ИА «Первое областное» в Минтарифа региона.

В министерстве также напомнили, что плата за коммунальные услуги включает в себя платеж за электричество, электроэнергию, отопление, холодную и горячую воду, газ, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. Содержание и ремонт многоквартирного дома входит в жилищные услуги, тариф на него утверждают на общем собрании собственники жилья.