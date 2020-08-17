Эскизы благоустройства набережной озера Смолино архитекторы представят в прямом эфире

Архитекторы в проекте учли пожелания жителей Челябинска.

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Некоторое время московские архитекторы, на которых была возложена миссия облагородить набережную озера Смолино, общались с урбанистами, другими архитекторами и всеми заинтересованными жителями Челябинска. Все ради того, чтобы изучить мнение горожан о главных ценностях набережной Смолино.

И сегодня, 17 августа, архитекторы представят первые эскизы проекта в прямом эфире. Отмечается, что это не итоговый проект, а лишь предварительные наброски.

«Архитекторы изучали ваши комментарии, видео из Zoom, облака слов из ценностей проектируемого пространства, которые вы выбирали в рамках прошлых встреч. На встрече они расскажут о функциональных зонах и первых вариантах архитектурной концепции набережной Смолино», — сообщают организаторы предстоящего мероприятия.

К слову, инициатором проекта выступает Группа ЧТПЗ. И как отметил управляющий директор предприятия Евгений Губанов, предприятие заинтересовалось данным проектом, так как жители Ленинского района нуждаются в этой территории.

«Мы пошли на первый шаг — решили разработать дизайн-концепцию в духе наших ценностей Белой металлургии. Там, где находятся наши предприятия, там сохранена социальная сфера. Проект учтет интересы всех возрастных групп, при этом необходимо сохранить уникальный облик озера, его природу», — заявил Евгений Губанов.

Представление первых вариантов новой набережной Смолино пройдет в социальных сетях сегодня, в 19:00. Трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе проекта.