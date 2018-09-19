Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.75 +67.75 79.17 +79.17
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Набережную возле филармонии ждет благоустройство

Набережную возле филармонии ждет благоустройство

Губернатор проинспектировал объекты к саммитам ШОС и БРИКС.
сегодня в 11:48
  |  Общество

Не только строительство гостиницы для китайской делегации проверил Борис Дубровский, инспектируя подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Глава региона наведался на улицу Труда. Там строится конгресс-холл «Таганай-2020». Борису Дубровскому доложили, что уже закончен монтаж каркаса здания главной части и сейчас ведется установка кровли.

За август смонтировали перекрытия большого конференц-зала, кровля почти смонтирована, планируем начать возводить внутренние стены зала. Параллельно этому идет монтаж металлоконструкций (300 тонн смонтировали за август), монтаж каркаса, установка внутренних лестниц — их много. В ближайшее время планируется приступить к установке фасадов. — рассказал директор компании-застройщика Алексей Наговицын.

Объект должны сдать в 4 квартале 2019 года. Это должно быть не просто здание, но и благоустроенная территория рядом с ним. Сейчас решается вопрос о предоставлении банковского кредита и госгарантий.

Другой объект должен появиться на берегу реки Миасс. Это общественно-деловой центр. Там уже приступили к пробной заливке бетона. Чтобы здание органично вписалось в пейзаж, губернатор Борис Дубровский поручил благоустроить набережную возле областной филармонии.

У зданий филармонии и картинной галереи есть свой стиль, который, конечно, стоит сохранить. При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности, надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки Миасс благоустроить. — таков вердикт Бориса Дубровского.

Общественно-деловой центр будет 37-этажным. Площадь — 110 тысяч квадратных метров. Рядом с ним достраивается автомобильная развязка.

Общество
Для китайской делегации на саммите ШОС строят гостиницу в центре Челябинска
вчера в 18:06
Для китайской делегации на саммите ШОС строят гостиницу в центре Челябинска
Общество
Изношенные трубы под Миассом заменят к саммитам ШОС и БРИКС
04.09.2018
Изношенные трубы под Миассом заменят к саммитам ШОС и БРИКС
Общество
75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
03.09.2018
75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
Общество
В Челябинске во время саммита ШОС создадут этнодеревню
29.08.2018
В Челябинске во время саммита ШОС создадут этнодеревню
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Елена
13:42, 19.09.2018
а благоустроить Цирк они не хотят?

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Нападающий «Трактора» Антон Глинкин стал рекордсменом КХЛ
  
сегодня в 16:02
Нападающий «Трактора» Антон Глинкин стал рекордсменом КХЛ
Происшествия
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
сегодня в 15:54
«Охотники» за цветным металлом подвергли угрозе взрыва жилые дома
Общество
Дожди и понижение температуры ждут южноуральцев во второй половине недели
сегодня в 15:44
Дожди и понижение температуры ждут южноуральцев во второй половине недели
Спорт
15-летний сноубордист из Златоуста стал призером Чемпионата мира среди юниоров
сегодня в 15:35
15-летний сноубордист из Златоуста стал призером Чемпионата мира среди юниоров
Общество
Больше 7 тысяч челябинцев выйдут на старт всероссийского ежегодного «Кросса нации»
сегодня в 15:12
Больше 7 тысяч челябинцев выйдут на старт всероссийского ежегодного «Кросса нации»
Общество
Южноуральского солдата, павшего под Москвой, обнаружили поисковики
сегодня в 14:48
Южноуральского солдата, павшего под Москвой, обнаружили поисковики
Происшествия
Гектар леса выгорел ночью в Кизильском районе
  
сегодня в 14:32
Гектар леса выгорел ночью в Кизильском районе
Общество
Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя
сегодня в 14:25
Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6