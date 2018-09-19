/ Набережную возле филармонии ждет благоустройство

Губернатор проинспектировал объекты к саммитам ШОС и БРИКС.

Не только строительство гостиницы для китайской делегации проверил Борис Дубровский, инспектируя подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Глава региона наведался на улицу Труда. Там строится конгресс-холл «Таганай-2020». Борису Дубровскому доложили, что уже закончен монтаж каркаса здания главной части и сейчас ведется установка кровли.

За август смонтировали перекрытия большого конференц-зала, кровля почти смонтирована, планируем начать возводить внутренние стены зала. Параллельно этому идет монтаж металлоконструкций (300 тонн смонтировали за август), монтаж каркаса, установка внутренних лестниц — их много. В ближайшее время планируется приступить к установке фасадов. — рассказал директор компании-застройщика Алексей Наговицын.

Объект должны сдать в 4 квартале 2019 года. Это должно быть не просто здание, но и благоустроенная территория рядом с ним. Сейчас решается вопрос о предоставлении банковского кредита и госгарантий.

Другой объект должен появиться на берегу реки Миасс. Это общественно-деловой центр. Там уже приступили к пробной заливке бетона. Чтобы здание органично вписалось в пейзаж, губернатор Борис Дубровский поручил благоустроить набережную возле областной филармонии.

У зданий филармонии и картинной галереи есть свой стиль, который, конечно, стоит сохранить. При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности, надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки Миасс благоустроить. — таков вердикт Бориса Дубровского.

Общественно-деловой центр будет 37-этажным. Площадь — 110 тысяч квадратных метров. Рядом с ним достраивается автомобильная развязка.