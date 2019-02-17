/ Оперу и джаз соединят на сцене Челябинской филармонии

Необычный симбиоз исполнят лауреаты международных конкурсов.

Яркий вокальный проект «Opera&Jazz», с 2013 года покоривший не одну сцену России, представят в Челябинске. Пришедшим на концерт представится возможность услышать джазовые, эстрадные композиции, фрагменты из мюзиклов от лауреата международных конкурсов Ольги Годуновой и обладательницы премии Грэмми, победительницы конкурса Пласидо Доминго «Operalia» Екатерины Лехиной.

В программе «Jazz & opera» Ольга Годунова исполнит произведения Ховарда, Дюмона, Паулса и Карли. В исполнении Екатерины Лёхиной прозвучат вокальные произведения Пуччини, Штрауса, Дунаевского. А прекрасный дуэт этих двух сопрано исполнит Баркаролу из оперы «Сказки Гофмана» Оффенбаха, Summertime из оперы «Порги и Бесс» Гершвина, «Нежность» Пахмутовой и Добронравова, «Всё равно весна» Фельцмана и Петровой, Дуэт цветов из оперы «Лакме» Делиба, «Под небом Парижа» Жиро и Дрежака и Адажио Альбинони. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

Концерт состоится 18 февраля в концертном зале имени Прокофьева. Гостей ожидают в 18:00. Билеты уже доступны в Городских зрелищных кассах, кассе концертного зала и на сайте филармонии. Их цена составляет от 500 до 1100 рублей.