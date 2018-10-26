/ Финансирование программы «Реальные дела» увеличат в следующем году

Все больше объектов получают ремонт на областные деньги.

Успех программы «Реальные дела» отмечают во всех населенных пунктах Челябинской области. Именно поэтому в следующем году финансирование вырастет. Сейчас же подводят итоги текущего года. Так, в Миассе сдают сразу 8 объектов. В северной части города возводят Аллею спортсменов, реконструируют фонтан. Благоустраивают сквер «Молодежный» и главную площадь в селе Сыростан. На стадионе «Труд» ремонтируют фасады и центральную трибуну. На средства проекта «Реальные дела» установлены пешеходные переходы и отремонтированы дороги.

«Реальные дела» в Челябинской области продолжаются. Я решил увеличить финансирование на 2019 год, чтобы проект и дальше служил своей главной цели — помогал решать наболевшие проблемы региона. Мы должны создать максимально комфортные и удобные условия жизни для людей. За два года существования программы облик Челябинской области, бесспорно, изменился в лучшую сторону. — таково мнение губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Отметим, что в 2018 году на «Реальные дела» выделили 500 миллионов рублей. Всего в области должны сделать 350 объектов.