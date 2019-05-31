/ На Зюраткуле появился первый горный кот

Зверек уже стал достопримечательностью среди туристов.

Горный кот появился на территории национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области. Зверя заметили посетители нацпарка, рассказали сайту «Первый областной» представители «Зюраткуля».

Видели ли вы когда нибудь горных котов? До недавнего времени я тоже не видел, и я был так удивлен, когда к нам пришел дикий котик на высоте 1000 метров над землёй! Он живёт тут, на своей территории и знает ее пределы, так как он шел с нами определенный промежуток пути вверх и потом также вниз. Эту умную зверюгу, вероятно, кормят туристы, он почти ручной. — цитируют одного из туристов представители «Зюраткуля».

Горный кот уже успел стать одной из достопримечательностей нацпарка. Встречавшие его туристы отмечают подвижность и ум зверя, а также то, что он четко знает границы своей территории, не покидает ее пределы.