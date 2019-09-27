Долларовый миллиардер приехал навестить родную школу в Магнитогорск

Цель визита — рассказать школам и ВУЗам о новом проекте поддержки образовательных учреждений.



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Впервые за много лет Игорь Рыбаков переступил порог родной 56-ой магнитогорской школы. Здесь получил базовое образование физико-математической направленности. Говорит, что одно время был неисправимым хулиганом. Учителя этот факт не отрицают, но и добавляют, что, не смотря на задиристые поступки, учился нынешний миллиардер усердно, даже участвовал в олимпиадах. Сегодня бывший ученик 56-ой школы сооснователь и совладелец компании по производству строительных материалов.

«Игорь не был идеальным учеником. Но в то же время старался заниматься. Учился он хорошо, выбирал по сложнее задачи, он был участником олимпиад по физике. В 10-ом классе он занял призовое место по городу, и мы ездили в Челябинск на областную олимпиаду», — рассказала Галина Тареева, учитель физики.

В город Игорь Рыбаков приехал не на прогулку. Он захотел помочь развитию местных учебных заведений, но не банально — не перечислением щедрого подарка. Игорь рассказал, как магнитогорцы могут заработать и приумножить заработанное с помощью фонда, названного его именем. Идея в развитии особой социальной среды в школах, по мнению миллиардера, интеллект у развивающегося современного ученика разительно отличается.

«Если просто дать денег, это будет обычный салют, который ничем не закончится. После него повседневность окажется такой же. Поэтому мой выбор другой: сделать так, чтобы стало больше успешных людей, у которых все в жизни, получается», — рассказал Игорь Рыбаков.

Школе 56, как и другим желающим, чтобы выйти в фонд нужно создать эндаумент или целевой капитал, который будут пополнять «благодарные ученики». Родной альма-матер Рыбаков подари сертификат, который удвоит их накопления, когда сумма достигнет 30 миллионов рублей. Сформировать эту сумму школа должна сама.