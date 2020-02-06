Бывший сотрудник Росреестра заплатит 4 миллиона за полученные взятки

Мужчина помогал мошенникам, которые обманывали женщин с маткапиталом.

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Жителю Октябрьского района огласили приговор по 290 статье УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

Суд постановил, что чиновник, находясь в должности заместителя начальника Росреестра в Октябрьском районе на протяжении всего 2013 года передавал информацию, касающуюся объектов недвижимости стороннему лицу, копии бланков, подлежащих строгому отчету, проставлял штампы и гербовую печать, ставил подписи в договоры купли-продажи — за эти действия чиновник обогатился на 100 тысяч рублей.

«Чтобы фиктивные сделки походили на законные, чиновник сделал фиктивную госрегистрацию права на указанные объекты недвижимости и отдал документацию взяткодателю, который с помощью этих бумаг смог обналичить и похитить средства в размере пяти материнских капиталов, принадлежащих пяти женщинам, которые получили помощь от этого мужчины в приобретении собственности за счет средств маткапитала», — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Экс-чиновник получил 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение 3 лет, ему положено выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.