Все дети в этом году смогут увидеть Кремлевскую елку в телеформате

Федеральный канал покажет новогодний спектакль в канун праздника

Теперь все россияне смогут увидеть в этом году знаменитую Кремлевскую елку. Впервые она состоится в формате телеверсии — новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» пройдет без зрителей и будет показан на детском федеральном канале «Карусель», а состоится действие прямиком на сцене Государственного Кремлевского дворца.

«Главные герои сказки — Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет — разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью „Времялёта“ и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию», — рассказали организаторы спектакля.

В представлении будут задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. Сама же тема спектакля является современной: связь инноваций и традиций.

Традиционная Кремлевская елка проводится с 1963 года. В этом году она будет показана 31 декабря на телеканале «Карусель» в 18 часов.