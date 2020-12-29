Учреждение открыто для детей с особыми образовательными потребностями. Как пояснили в администрации района, с 2016 года функции центра выполнялись на базе школы села Варна. Теперь учреждение приобрело не только статус юридического лица, но и обновленное помещение. На средства местного бюджета были отремонтированы кабинеты, приобретено специальное оборудование, благоустроена прилегающая территория. В открытии принял участие глава Варненского района Константин Моисеев.
Центр предназначен для детей, нуждающихся в психолого-педагогических услугах: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, различными формами умственной отсталости и другие. Так, педагог-психолог проводит диагностику, коррекцию, занимается развитием высших психических процессов. На современном оборудовании проводятся занятия с детьми по улучшению мелкой моторики, для сенсорного развития. Учитель-логопед работает с недоразвитием речи, фонетико-фонематическими нарушениями.
Также на базе центра функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия — комплексное обследование детей с целью определения образовательного маршрута, которое ежегодно охватывает от 300 до 500 детей.
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