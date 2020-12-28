На Южном Урале увеличат размер областного маткапитала и других детских пособий

Приводим полный список и суммы

Все региональные пособия на детей будут проиндексированы с 1 января 2021 года. Они увеличатся на четыре процента, сообщает пресс-служба Министерства социальных отношений Челябинской области.

«Новый бюджет Челябинской области социально ориентированный. В нем предусмотрена ежегодная индексация детских пособий. Особое место занимает поддержка в рамках национального проекта „Демография“, согласно которому выплачивается областной материнский капитал. С 1 января его размер увеличится до 104 тысяч рублей. А пособие на третьего и последующих детей вырастет до 11 тысяч 694 рублей», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Приводим полный перечень областных пособий — всего их 17. Суммы округлены.

Выплаты на детей, переданных опекунам и приемным родителям

1. Выплата на бесплатный проезд — 539 руб.

2. Оплата подготовительных курсов в вузы — 4 тыс. 794 руб.

3. Единовременное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье при достижении 18 лет — 1 тыс. 105 руб.

4. Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье при достижении 18 лет — 47 тысяч 950 руб.

5. Ежемесячная выплата на хознужды, игрушки и книги (приемная семья) — 353 руб.

6. Единовременная выплата на приобретение мебели (приемная семья) — 33 тыс. 263 руб.

7. Вознаграждение приемному родителю (средний размер) — 8 тысяч 857 руб.

Пособия на ребенка, живущего в родной семье

8. Базовый размер: для Челябинской области — 319 руб., для Трехгорного — 333 руб., для Озерска и Снежинска — 361 руб.

9. На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от алиментов: для Челябинской области — 479 руб., для Трехгорного — 500 руб., для Озерска и Снежинска — 541 руб.

10. Для одиноких матерей и детей-инвалидов: для Челябинской области — 639 руб., для Трехгорного — 666 руб., для Озерска и Снежинска — 722 руб.

Многодетные семьи

11. Оплата ЖКХ многодетным семьям — 1 тыс. 354 руб.

Областной маткапитал

12. Областной маткапитал — 104 тыс. руб.

Для воспитанников социальных учреждений

13. Полное государственное обеспечение — 8 тыс. 200 руб.

14. Бесплатный проезд — 539 руб.

15. Подготовительные курсы в вузы — 4 тысячи 794 руб.

16. Единовременное пособие при выходе из интерната — 1 тыс. 105 руб.

17. Компенсация материального обеспечения при выходе из интерната — 47 тыс. 950 руб.