На Южном Урале на месте недостроя появится больничный комплекс

В Челябинской области готовят проект больничного комплекса, об этом сообщил Златоустовский рабочий.

В ближайшее время в минстрое начнутся конкурсные процедуры, для выявления организации, которая займется проектно – изыскательными работами объекта. По плану больничный комплекс будет рассчитан на 650 койко –мест.

Сейчас три участка на месте разобранного долгостроя между машзаводом и проспектом Гагарина сформированы в один, площадью 6,9 гектара с единым кадастровым номером. Также были внесены и утверждены изменения в градостроительный план округа.

«Сейчас документы мы направили в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, поскольку объекты здравоохранения находятся в областном ведении. Объявлять аукцион будет региональное министерство. Приблизительно через полтора-два месяца конкурсные мероприятия должны начаться», – рассказал Динар Арслангареев, заместитель главы округа по строительству.

Напомним, создание больничного комплекса межрайонного значения, готового принимать пациентов, в том числе из соседних территорий — один из самых масштабных проектов социальной сферы в Златоусте.