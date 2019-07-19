МЧС предупреждает южноуральцев об аномальной жаре на выходных

С начала купального сезона участились случаи происшествий на воде.

МЧС России по Челябинской области просит южноуральцев быть осторожнее в связи с жаркой погодой на этих выходных. Сообщения об этом были разосланы на телефоны жителей региона.

Завтра, 20 июля, в Челябинске воздух прогреется до 29 градусов тепла. Учитывая слабую скорость ветра по всей области челябинцам следует приготовиться к душной погоде. Такая же погода настигнет и другие города области: Златоуст, Миасс и Сатка. Жителям Магнитогорска однако повезет, там скорость ветра достигнет почти 4 метров в секунду. Также прогноз погоды обещает малые осадки по всему региону.

Воскресенье, 21 июля, обещает быть гораздо прохладнее. Несмотря на то, что общая температура по области днем составит 22-23 градуса, в большинстве городов региона вечером воздух похолодает до 17.

Напомним, что из-за погоды в ГИБДД области приняли решение об усилении контроля над соблюдением правил дорожного движения отдыхающими. Также редакция сайта «Первый областной» напоминает вам, что если вы решите освежиться после завтрашней жары и отправитесь на отдых у водоема, соблюдайте все правила безопасности на воде. Прочесть их вы можете по этой ссылке.