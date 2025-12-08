На Южном Урале средняя предлагаемая зарплата выросла на 9,8 тыс. в 2025 году

И составила 70 тысяч рублей

Челябинская область заняла второе место среди уральских регионов по росту предлагаемых зарплат в 2025 году. За 11 месяцев средняя зарплата выросла на 16%, или на 9 832 рубля, и составила 70 тысяч, сообщили исследователи hh.ru.

На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ — там предлагаемые зарплаты в этом году выросли на 19%, или на 19 146 рублей, и в среднем составили 118 678 рублей. На третьем месте — Курганская область, где среднее зарплатное предложение выросло на 9 593 рубля, или на 16%, и теперь составляет 70 335 рублей.

«Средняя предлагаемая зарплата в Уральском федеральном округе по итогам ноября находится на уровне 77 942 рублей. По сравнению с началом года она выросла на 12%, прирост составил 8 566 рублей»,— уточнили исследователи.

Если рассматривать по профессиям, то, например, зарплаты водителей общественного транспорта, сушистов и геодезистов за последний год возросли на 69%.

А минувшим летом средняя зарплата в Челябинске превысила 80 тысяч рублей.

Кстати, южноуральцам стали чаще предлагать удаленку. В сферах образования, IT и банковских услуг количество таких предложений увеличилось в 2—3,3 раза.